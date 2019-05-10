Миграция - главная тема выборов

Неконтролируемая миграция остается главной темой предвыборных дебатов в Венгрии. За три недели до голосования по новому составу Европарламента, крайне-правые продолжают играть на страхах населения.

На днях Белый дом подтвердил встречу тет-а-тет между Виктором Орбаном и Дональдом Трампом, она состоится 13 мая. Премьер-министр Венгрии не перестает выражать свое восхищение 45-м президентом США, особенно его политикой в области сдерживания нелегальной миграции.

В Ашотхаломе, населенном пункте на границе с Сербией, о миграционном кризисе знают не понаслышке. Его мэр основал еще одну крайне-правую партию "Наша Родина": "Партии в Европе разделяются на про- и антимиграционные. Это основное определение и основное предвыборное послание в ходе текущей предвыборной кампании. При ближайшем рассмотрении можно найти много различий, как между моей партией и правящей Fidesz, но в однои мы согласны: миграцию необходимо остановить", -говорит Ласло Тороцкай.

В сентябре прошлого года Орбан назвал Трампа "иконой" для всех сторонников национального суверенитета в ЕС. По итогам майских выборов крайне-правые, которых помимо Орбана представляют Маттео Сальвини, Марин Ле Пен, Геерт Вилдерс и которых консультирует бывший главный советник Трампа Стивен Бэннон, надеются создать мощную фракцию в Европарламенте нового созыва.

"Самый крупный политический успех Виктора Орбана - то, что он смог привязать свою антидемократическую политику к миграции, - говорит Габор Гюри, старший аналитик Института политических исследований, - похоже, Орбан искренне предполагает, что они неразделимы и что он должен прибегать к нелиберальным мерам и ослаблять внешние противовесы его власти, потому что в противном случае миграция хлынет в Венгрию. Но на самом деле никакой связи между этими двумя явлениями нет".

По данным соцопросов на сегодня, в ряде европейских стран (в частности, в Италии и Великобритании) антииммигрантские партии лидируют по числу желающих проголосовать за них в конце мая.