"Большой шлем" в Баку: олимпийская чемпионка против чемпионки мира

Испанская женская сборная по дзюдо блестяще стартовала на турнире "Большого шлема" в Баку. В категории до 48 килограммов у испанок сразу две награды. За "золото" боролись Лаура Мартинес Абеленда, второй номер национального рейтинга, и Хулия Фигероа, лидер рейтинга.

В этот раз удача была на стороне Мартинес Абеленды. Прием "о-сото-гари" принес ей первое в ее карьере "золото" турниров "Большого шлема".

_"В самом начале Фигероа вырвалась вперед, использовав прием "куми-ката". Но затем я смогла схватить ее левую руку и исполнить прием "о-сото-гари". _

С "золотом" из Баку уезжает молдаванин Денис Виеру, занимающий восьмую строчку в мировом рейтинге. В финале он вышел на татами против азербайджанца Ниджата Шикализаде. Для Виеру это уже третья награда высшей пробы в нынешнем сезоне. В феврале он взял "золото" на турнире "Большого шлема" в Париже, а апреле – на этапе Гран-при в Анталье.

"Финал был интересный, потому что там был момент, когда надо было поймать на движение. Я поймал и выиграл. Было чуть-чуть удачи. Просто поймал хороший момент и воспользовался им", - говорит Виеру.

Из финального поединка в категории до 66 килограммов победителем вышел бразилец Фелипе Китадаи, получивший высшую оценку - "иппон". Для Китадаи это первое "золото" турниров "Большого шлема". Противником бразильца в решающем поединке стал грузин Темур Нозадзе.

"Бронзу" в той же категории взяли россиянин Яго Абуладзе и монгол Амартувшин Дашдаваа.

Действующая чемпионка мира и первый номер мирового рейтинга против олимпийской чемпионки. В финальной схватке в категории до 57 килограммов сошлись японка Цукаса Ёсида и бразильянка Рафаэла Силва. Поединок получился очень напряженном. Силва вырвала победу на последних секундах встречи.

Азербайджанец Ниджат Шикализаде дважды смог порадовать своих соотечественников. Он не только выиграл "серебро", но и стал автором самого красивого приема. В полуфинале Шикализаде одолел монгола Басхуу Йондонперенлея. Азербайджанец столь мастерски выполнил бросок через бедро, что вместе с соперником оторвался от земли.