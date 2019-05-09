Палата представителей: "Он нас не уважает!"

Юридический комитет Палаты представителей рекомендовал поддержать предложение признать главу Минюста страны Уильяма Барра виновным в неуважении к Конгрессу: Барр отказался принять участие в слушаниях по итогам расследования Мюллера.

Члены комитета выясняют, уважает ли глава Минюста Конгресс США REUTERS/Leah Millis

Полтора месяца назад глава Минюста отправил профильным комитетам обеих палат основные заключения расследования спецпрокурора Мюллера. В документе отмечалось, что Мюллер не сделал однозначный вывод о том, препятствовал ли Трамп правосудию.

Председатель профильного комитета Джерролд Надлер подвел итог: "Это очень серьезный шаг, мы не могли его не сделать. Мы поддержали предложение о признании главы Минюста виновным в неуважении к Конгрессу, у нас не было другого выбора".

Джерролд Надлер совершает "серьезный шаг" REUTERS/Leah Millis

Сам Барр заключил после прочтения отчета, никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления, спецпрокурор не выявил.

Предложение о признании Барра виновным в неуважении должно быть рассмотрено на пленарном заседании Палаты представителей.