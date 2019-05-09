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США

Палата представителей: "Он нас не уважает!"

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 Елена Караева 
Палата представителей: "Он нас не уважает!"
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Юридический комитет Палаты представителей рекомендовал поддержать предложение признать главу Минюста страны Уильяма Барра виновным в неуважении к Конгрессу: Барр отказался принять участие в слушаниях по итогам расследования Мюллера.

REUTERS/Leah Millis
Члены комитета выясняют, уважает ли глава Минюста Конгресс СШАREUTERS/Leah Millis

Полтора месяца назад глава Минюста отправил профильным комитетам обеих палат основные заключения расследования спецпрокурора Мюллера. В документе отмечалось, что Мюллер не сделал однозначный вывод о том, препятствовал ли Трамп правосудию.

Председатель профильного комитета Джерролд Надлер подвел итог: "Это очень серьезный шаг, мы не могли его не сделать. Мы поддержали предложение о признании главы Минюста виновным в неуважении к Конгрессу, у нас не было другого выбора".

REUTERS/Leah Millis
Джерролд Надлер совершает "серьезный шаг"REUTERS/Leah Millis

Сам Барр заключил после прочтения отчета, никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления, спецпрокурор не выявил.

Предложение о признании Барра виновным в неуважении должно быть рассмотрено на пленарном заседании Палаты представителей.

REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Глава Минюста (иначе Генпрокурор) США Уильям БаррREUTERS/Jonathan Ernst/File Photo