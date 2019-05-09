Вместо «брексита» — выборы

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин начал предвыборную кампанию. Из-за отложенного «брекиста» Лондон вынужден принимать участие в выборах в Европарламент в конце этого месяца, хотя изначальные планы предусматривали завершение «развода» до голосования. Выход Великобритании из ЕС, конечно же, главная тема кампании всех участников.

Джереми Корбин, лидер лейбористской партии:

«Переговоры с правительством сейчас идут трудно, поскольку разногласия в самом кабинете сохраняются. Наша позиция — защитить рабочие места, защитить торговлю, защитить те права, которые мы получили. Мы встречались вчера, уже назначены новые встречи. Но, честно говоря, правительству пора отступить от своих принципиальных позиций».

Второй референдум по «брекситу» вполне возможен: по мнению Корбина, такой вариант вообще может оказаться единственным, если кабинет Терезы Мэй не проявит гибкость:

«В интересах страны завершить уже этот процесс тем или иным образом. Но мы никогда не примем предложенную правительством плохую, разрушительную сделку. Так что если не получиться решить проблему с помощью альтернативного плана или после новых выборов, то лейбористы будут настаивать на всеобщем голосовании по этому вопросу».

«Брексит», назначенный первоначально на 29 марта, пришлось перенести из-за того, что британский парламент несколько раз подряд отклонял план «развода», уже подписанный и британским правительством, и Евросоюзом. Следующий «день Д» — 2 июля

Участие Великобритании в выборах в Европарламент было одним из условий, на которых ЕС согласился подождать ещё.