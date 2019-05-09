Профсоюзы против реформы госслужбы

Демонстрации на улицах Франции: в акциях протеста против планируемой реформы государственной службы, по данным МВД, приняли участие около 100 тысяч человек. Во Всеобщей конфедерации труда заявляют, что на демонстрации пришли 250 тысяч участников. На митинг в Париже вышли, по разным данным, от 18 до 30 тысяч человек.

В рамках реформы предлагается перевести на контрактную основу часть рабочих мест. Профсоюзы опасаются, что в итоге это приведет к сокращению госслужащих, ухудшению условий труда и качества услуг.

13 мая проект закона в первом чтении обсудит нижняя палата парламента Франции. Власти страны заявляют о намерении принять закон в ближайшее время, чтобы он вступил в силу 1 января 2020 года. В проекте документа говорится, что 2022 году будут сокращены 120 тысяч рабочих мест. Профосоюзы обещают продолжить акции протеста. Но государственный секретарь Оливье Дюссоп заявил, что никаких уступок по реформе не будет. В правительстве утверждают, что законопроект направлен на оптимизацию работы государственных и муниципальных органов.