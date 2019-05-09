Парламентские выборы в ЮАР: лидирует партия президента

В Южно-Африканской республике идёт подсчёт голосов на парламентских выборах, которые эксперты называют самыми конкурентными за всю историю страны.

Согласно первым данным с избирательных участков, лидирует "Африканский национальный конгресс".

Опросы показывали, что правящая партия сумеет набрать больше 50% голосов, но в сравнении с выборами предыдущими, потеряет немало мест в Национальной ассамблее.

Главный соперник АНК - либеральный "Демократический альянс". Пять лет назад оппозиционная партия добилась рекордных 22%, и теперь имеет шанс улучшить этот результат. Упрочить позиции могут и леворадикальные "Борцы за экономическую свободу".

Нынешнее голосование - испытание на прочность не только для АНК, но и для её лидера Сирила Рамапосы. Результаты отобразят настроения граждан ЮАР после того, как на посту президента он сменил Джейкоба Зуму.

Итоги выборов огласят в субботу.