Россиян осудили за попытку переворота

14 человек, включая двоих граждан России, приговорили в Черногории к тюремным срокам по делу о попытке государственного переворота. По данным обвинения, группа заговорщиков в октябре 2016 года планировала захватить черногорский парламент, убить премьер-министра и установить в балканской стране власть, настроенную против вступления в НАТО.

В числе подсудимых — члены оппозиционной коалиции «Демократический фронт». Адвокаты называют дело политическим.

Мирое Йованович, адвокат:

«Сегодня мы слышали политические заявления. Я цитирую: „Российская Федерация — виновна, сербский народ — виновен“. Это скандал».

В Скопье заявляют, что о готовящемся перевороте узнали от западных спецслужб.

Двое граждан России на процессе не присутствовали: их осудили заочно. Следствие называет россиян офицерами ГРУ, задачей которых было не допустить вступления Черногории в НАТО. Страна стала членом Альянса в июне 2017 года.

В Москве назвали обвинения голословными и абсурдными.