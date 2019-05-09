Мидиям поручили очистить воды Балтики

Шесть ферм по разведению мидий, в том числе и хозяйство в немецком Киле, ведут борьбу за здоровье Балтийского моря. Их усилия поддерживают по линии Европейской политики сплочения.

... Балтийское море , расположенное в Северной Европе, принадлежит бассейну Атлантического океана. Манящая красота - и неприглядные тайны глубин: Балтика - одно из самых загрязненных морей в мире. Главные виновники - сельхозотоды, в воде зашкаливает концентрация азота и фосфора, идет процесс эвтрофикации. Что в итоге приводит к снижению содержания кислорода.

Герой нашего репортажа, Тим Шрауффенбергер - рыбак и аквафермер. Он разводит мидии в своем хозяйстве близ Киля. Задача фермы - бороться с загрязнением воды с помощью природных способностей моллюсков. Известно, что мидии активно фильтруют воду, способствуя снижению в ней концентрации избыточных миркоэлементов.

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Ферма Тима и другие подобные хозяйства (всего их 6), входят в европейский экспериментальный проект Blue Baltic Growth. Фермы расположены в стратегически важных участках, чтобы обеспечивать равномерную фильтрацию воды. Тим показывает и рассказывает: "Все шесть ферм поддерживают связь. У меня здесь особые условия, не те, что в Швеции. То что работает у них, у нас, возможно, неприменимо - и наоборот, но мы можем общаться друг с другом , обмениваться идеями".

Проект Blue Baltic Growth. объединяет 6 стран; его общий бюджет превышает 4,5 миллиона евро. Более 3,5 миллионов получено по линии европейской политики сплочения .

То, что Балтика загрязнена больше других морей, отчасти объясняется его строением, напоминающим воронку с узкими выходами в Северную Атлантику. Питер Крост отвечает в проекте за прибрежные исследования и управление: "Возьмите каплю воды в Балтийском море, в районе Киля, она останется здесь на протяжении 40 лет, пока не произойдет обмен воды с Северной Атлантикой. Все это справедливо и для спускаемых в воду микроэлементов, отходов: они застрянут тут на десятилетия".

Разводимые на фермерах мидии трудятся без перерыва: они питаются водорослями, богатыми питательными веществами, и активно фильтруют воду. Результаты впечатляют, отмечает Крост: "Здесь сотни тысяч мидий фильтруют по пять литров воды в час. Они перегоняют гигантскую массу воды. К тому же из нее удаляются микрочастицы, такие как фитопланктон, что повышает ее прозрачность".

Очистка воды - да, но еще и повышение осведомленности населения о потребностях экосистем моря. Этим занимаются активисты неправительственной организации под руководством Нардин Стибель: "Разведение мидий - еще одна опция для улучшения экологии прибрежных районов и, конечно, качества воды. Но это не единственный способ. Мы должны подумать о других решениях в водосборном бассейне Балтики... Например, добиться снижения сброса питательных веществ в воду. Для этого необходимо уменьшить количество удобрений в агросекторе".