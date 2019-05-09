Саммит ЕС в Сибиу: "вместе мы сильнее"

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в румынском Сибиу одобрили Декларацию о стратегии сообщества на ближайшие пять лет. "Мы подтверждаем, что в этом все более нестабильном и сложном мире, мы сильнее, когда едины. Мы признаем нашу ответственность как лидеров за то, чтобы сделать наш союз более мощным, а наше будущее светлее" - говорится в документе.

В преддверии встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что "несмотря на политические различия, европейские политики верят в то, что действовать необходимо сообща."

Дискуссия о будущем ЕС проходит за две недели до выборов в Европарламент, с которых начнется процесс передачи власти в институтах ЕС. О важности исхода голосования говорил президент Франции Эммануэль Макрон: "Более 400 миллионов граждан должны будут сделать выбор. И альтернатива ясна. Снова заняться, возможно по другому, построением единой Европы, чтобы улучшить положение дел, или разрушить Европу, и вернуться к национализму. Такой вопрос стоит перед избирателями во многих странах. Решение, которое будет принято, задаст вектор движения на ближайшие годы".

В центре внимания саммита - вопросы, касающиеся укрепления обороны и безопасности Евросоюза, конкуренции, социальных стандартов жизни в Европе, устойчивого развития экономики, миграции и торговли. Британский премьер Тереза Мэй в саммите участия не принимает.