"Я верю в силу кинематографа"

На Каннском кинофестивале жюри конкурса "Особый взгляд" в этом году возглавит ливанская актриса и режиссёр Надин Лабаки. В прошлом году её фильм "Капернаум" о жизни 12-летнего ребенка в бедном квартале Бейрута получил в Каннах приз экуменического жюри и был номинирован на "Оскар".

Режиссёр Надин Лабаки: "Для меня это, конечно, огромная ответственность! Я буду спорить о кино с людьми, которые занимаются этим искусством уже много лет и стали настоящими профессионалами, это очень большая ответственность. Но думаю, что буду работать как и всегда: от всего сердца, по наитию. Всегда нужно с пониманием относиться к точке зрения создателей фильмов, их культурной среде, откуда они родом, о каком мире они рассказывают нам. Я здесь не для того, чтобы осуждать, мне не нравится слово судья".

Можно сказать, что после премьеры второй работы Надин Лабаки в 2011 году на конкурсе "Особый взгляд", ливанский кинематограф появился на международной сцене. Что Надин думает об арабском кинематографе?

Режиссёр Надин Лабаки: "На арабский кинематограф в целом я возлагаю большие надежды , я уверена в его голосе, в том, что каждому создателю фильмов в этом регионе есть, что сказать, каждая лента — это заявление, потому что в этом регионе мира очень сложно снимать кино, политическая ситуация, действительно, очень сложная, экономическая ситуация тоже. Думаю,что художники и артисты, как губки, впитывают в себя происходящее вокруг, и иногда мы можем выразить свой гнев, свою точку зрения с помощью кино. Я верю в силу киноискусства, в силу фильмов, в их влияние, в то, что кинематограф может что-то изменить. Именно поэтому я возлагаю надежды на арабский кинематограф".

Вместе с Надин Лабаки в жюри будут работать французская актриса театра и кино Марина Фуа, немецкий продюсер Нурхан Шекерджи-Порс, аргентинский режиссёр Лисандро Алонсо и бельгийский режиссер Лукас Донт.