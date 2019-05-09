Межкультурный форум в Баку: сближение через прощение

Глобализация сблизила людей как никогда, но в то же время насильственный экстремизм, зачастую пользующийся религиозной мотивацией, разделяет сообщества и сеет недоверие. Всемирный форум по межкультурному диалогу в столице Азербайджана Баку пытается выяснить, как содействовать миру, искренне разговаривая друг с другом.

Олаф Брунс, Euronews: "Насильственный экстремизм занял одно из главных мест в выпусках новостей. Зачастую он пользуется религиозной мотивацией и сеет недоверие и даже ненависть между сообществами. Всемирный форум по межкультурному диалогу в столице Азербайджана Баку пытается выяснить, как содействовать миру, просто общаясь друг с другом".

Более 500 представителей международных организаций и НПО, религиозных лидеров и исследователей собрались на 5-й форум, организованный азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: "Основная цель этого форума - продемонстрировать, что взаимная добрая воля может сделать мир более безопасным, более предсказуемым, и что диалог - это лучший способ решить проблемы!"

Шри-Ланка - одна из стран, которая и в прошлом, и сейчас сталкивается с проблемой насильственного экстремизма. Это государство с 4 различными этническими и религиозными группами. Нелуни Тиллекератне работает в движении, которое объединяет молодых людей из разных общин. Они провели опрос, который показал, что 70% шриланкийцев не имеют друзей из другого сообщества.

Нелуни Тиллекератне, активистка НПО: "Если у вас нет друзей из других этнических групп, вы можете легко кого-то обидеть. И на основании чего? - Каких-то предубеждений, основанных на предположениях".

Oлаф Брунс: "А как заводят дружбу между людьми?"

Нелуни Тиллекератне: "Представим, что вы и я - из двух этнических групп, которые боролись друг с другом. Не мы с вами - мы молоды, а наши родители боролись. И нам внушали всю свою жизнь, что мы должны ненавидеть друг друга. Но вот мы встречаемся на конференции, оказываемся в одной команде. Первые два дня будут очень неловкими, но к четвертому, пятому дню мы вынуждены будем поговорить о реалиях, о том, что пережили наши родители, о нашей неуверенности, наших опасениях - вы боитесь меня, я боюсь вас... но подождите минутку - а что, если нам все это просто обнулить? Если я могу пообещать вам, что я сделаю все, чтобы защитить вас, а вы пообещаете мне, что сделаете все, чтобы защитить меня, у нас все будет хорошо!"

Oлаф Брунс: "Недавно произошли эти ужасные нападения на Шри-Ланке - как отреагировало ваше движение?"

Нелуни Тиллекератне: "Наши студенты из Шри-Ланки объединяются, они уже приняли идею ненасилия, они приняли идею единства, и они начали появляться в социальных сетях, рассказывая своим друзьям и родным: "Хорошо, мы знаем, что это была исламская группа, но мы также знаем, что у нас много друзей-мусульман со всех концов страны, которые не поддерживают это. Мы - буддисты, сингалы, христиане, но мы будем исходить из того факта, что мусульманская община по-прежнему остается шри-ланкийской".

Пастор Джеймс Вуйе из Нигерии - один из участников форума, который испытал ненависть на себе, и не только морально.

Джеймс Вуйе, пастор, Межконфессиональный посреднический центр, Нигерия: "Как видите, я потерял руку около 25 лет назад, когда боролся с мусульманами в моей общине. Я потерял ее, когда пытался защитить церковь. Но я научился негативно относиться к ненависти к другим".

Oлаф Брунс: "Но как вы распространяете послание прощения? Ведь трудно просить об этом людей, которые пережили подобное".

Джеймс Вуйе: "Если вы отпустите ненависть, вы тоже будете прощены! Это очень сложно, но как только вы попробуете, это станет для вас средством вечного мира и радости! Если народы не будут прощать другие народы, они уничтожат друг друга. Нам нужно где-то остановиться".

Диалог, терпимость и прощение для преодоления глубоко укоренившейся ненависти и конфликтов между людьми, общинами и странами - это и есть цели Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.