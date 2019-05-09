Портрет либералов Европарламента

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В ходе предвыборной кампании европейские политики нападали друг на друга посредством наглядной агитации. Так, Виктор Орбан обвинил Ги Верхофстадта в поощрении массовой миграции в Евросоюз. В ответ бывший премьер-министра Бельгии, а ныне лидер либералов Европарламенте, заявил языком плаката, что главу правительства Венгрии интересуют только европейские деньги, а верховенство права он, мол, не ценит ни в грош.

Такой вот яркий публичный деятель этот Верхофстадт. Он возглавляет четвертую по численности фракцию Альянс либералов и демократов за Европу (сокращённо АЛДЕ). В ней 69 членов из 22 стран.

Выступая в октябре в Мадриде, из лидер повел наступление на центристские силы:

«Десятилетия назад власть монополизировали две партии: социалисты, с одной стороны, и консерваторы, с другой, - говорил Верхофстадт. - Я твердо верю, что на выборах 2019 года эта старая уставшая политическая система будет повержена нами и новым движением, которое мы собираемся создать вместе, друзья".

Пока либералы правят только в шести странах-членах ЕС из 28: это Дания, Эстония, Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Словения.

Однако фракция может увеличиться в размерах, если идущие сейчас переговоры с движением президента Франции приведут к появлению новой «прогрессивной» политической семьи после выборов.

Будучи одним из руководителей франко-германской оси и сторонником дальнейшей интеграции, Эммануэль Макрон выступает за «европейский ренессанс» и борьбу с популизмом:

«Сила европейского народа в том, что он состоит из многих народов, - говорил он. - Но когда возвращается страх, когда возникает беспокойство за судьбы мира и сомнение в демократии — тогда возобновляется гнев, и вместе с ним появляются застарелые и самые худшие виды ненависти”.

Макрону не нравится процесс отбора следующего президента Еврокомиссии из кандидатов от крупнейших фракций. Он считет, что назначение на этот — прерогатива Совета ЕС.

Тем не менее, либералы выдвинули пятерых женщин и двоих мужчин; в том числе Верхофстадта.

Из них наибольшие шансы пройти в финал имеет Маргрете Вестагер, нынешний еврокомиссар по конкуренции. Бывший вице-премьер правительства Дании изображается смелой и харизматичной.

Она призывает европейских властные институты больше действовать сообща:

«Тогда прийдут конкретные решения и амбициозные стандарты для защиты наших границ, нашей планеты, нашей свободы, - говорила Вестагер. - Мы должны сделать Европу устойчивой и всеобъемлющей, где мы чувствуем себя в безопасности».

В экономической области либералы предлагают модель, которая не слишком угрожала бы окружающей среде и условиям труда, и ратуют за справедливость в мировой торговле.

Они считают, что нужно охранять внешние границы ЕС, но при этом пропускать внутрь мигрантов, считая многокультурность большим благом.

Что касается международных отношений, АЛДЕ больше, чем другие фракции, уделяют внимание России.

Верховстадт и его соратники призывают к более тесным отношениям между странами Евросоюза и за принятие в него новых членов.

Фермеров зовут на выборы

На главные органы Евросоюза постоянно оказывает давление сельскохозяйственное лобби. А в четверг Организация европейских фермеров призвала их проголосовать на выборах в Европарламент, чтобы больше их представителей изнутри влияли на формирование общей аграрной политики.

В заявлении также содержится требование не сокращать ассигновании на нужды отрасли из бюджета ЕС, даже если неизбежны урезания субсидий.

Грубость при депортации из Германии

Совет Европы подверг Германию критике за недостаточно предупредительное обращение с лицами, которым отказано в предоставлении убежища.

Доклад Комитета по предупреждению пыток признаёт, что обычно депортация там хорошо подготовлена и проводится профессионально. Но при выборочной проверке в прошлом году обнаружилось, что к двум иностранцам, которые сопротивлялись высылке, была применена необоснованная и чрезмерная сила.

Потепление-помёт-жизнь

Голландские ученые обнаружили полезный для флоры и фауны эффект от глобальных климатических изменений: освобожденную от растаявшего снега почву удобряют своими экскрементами пингвины и тюлени. Плодородные нитраты разносятся далеко за пределы зон их обитания. Это улучшает условия для растений и насекомых.

Сотрудники Амстердамского университета изучали три района в Антарктике, где живут 230 тыс пингвинов и 25 тыс тюленей.