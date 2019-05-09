Black Rock не будет спасать Carige

Международная инвестиционная компания BlackRock отказалась от предполагаемого спасения итальянского банка Carige, что может вынудить власти Рима прибегнуть к очередному дорогостоящему вливанию государственной помощи.

В начале года итальянское правительство рассматривало возможность национализации 10-го банка страны, столкнувшегося с финансовыми трудностями, а до этого был создан фонд в размере 1,3 млрд евро для экстренных расходов Carige. Выделялись средства для поддержка банка и ранее, но нормализовать ситуацию не удалось.

Проблемы Carige эксперты связывают с неспособностью избавиться от "плохих" долгов и неэффективном управлением.