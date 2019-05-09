ArcelorMittal: падение спроса на сталь

Компания ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, в четверг объявила о снижении прогноза по спросу на сталь на своём основном рынке в ЕС. В компании объяснили это замедлением мирового экономического роста и увеличением расходов, связанных с производством. Ранее из-за падения спроса и увеличения импорта ArcelorMittal объявила о сокращении производства стали в Евросоюзе – на три миллиона тонн в год. Будет временно остановлена работа сталелитейных заводов в Польше и Испании. Акции компании упали в четверг утром на 4,5%.