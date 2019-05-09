Мидии справятся!

Шесть ферм по разведению мидий, в том числе и хозяйство в немецком Киле, ведут борьбу за здоровье Балтийского моря. Их усилия поддерживают по линии Европейской политики сплочения в рамках проекта Baltic Blue Growth.

Слово - директору проекта Ангеле Шульц-Зеден: "Проект ставит амбициозную задачу свести воедино фермы-участницы и так сделать большой шаг от исследований и экспериментов к практической работе, ведь мидии действительно способны снижать концентрацию химических элементов в воде.

Три года фермеры, исследователи и управленцы, как я, рука об руку работали над тем, чтобы доказать жизнеспособность проекта.

Сейчас фермы полностью автономны, а значит, они продолжат функционировать и по окончании проекта. Получается, что сегодня хозяйства работают там, где нет предприятий по очистке отходов, где агрогруппы не готовы уменьшить количество удобрений. В таких точках мидии действительно могут показать заметный результат.

Трудно сказать, сколько именно ферм нам нужно... Стоит помнить, что они полезны не только для моря, но для человека, так как создают рабочие места. Мидии также - важный источник белка для производства кормов для птицы и рыбы. Так что появление сотни таких ферм уже стало бы огромным прогрессом".

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