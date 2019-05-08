Штраф за сайт для "папиков"

Норвежский бизнесмен оштрафован в Бельгии на более чем 250 тыс евро за вовлечение женщин в проституцию через сайт знакомств Sugar Daddy (название означает «богатый любовник» или «папик»). Кроме того, Сигурд Ведал получит шестимесячный тюремный срок за свою другую интернет-службу, помогающую состоятельным мужчинам находить желающих такой связи девушек.

«Цифровой оператор сайта знакомств просто предоставляет платформу в распоряжение людей, которые ищут определенного типа встреч, - говорит его адвокат Эрик Кусас. - Это могут быть сайты общего типа, например Meetic. Есть также специализированные сайты для адюльтера или для людей разных возрастов, такие как Gleeden или Victoria Milan. Есть сайты для встреч между веганами, между католиками и между мусульманами. И сайт моего клиента - просто специализированный".

Некоторые студентки зарабатывают на обучение продаже своего тела по примеру подруг. Огромный скандал вызвала в 2017 году рекламная кампания Ведала в Брюссельском Свободном университете. В кампусе появились объявления "Эй, студентки, улучшайте свой образ жизни, выходите погулять с Sugar Daddy.

«Если вы спросите меня, соответствует ли эта реклама хорошему вкусу, я отвечу «нет», - продолжал адвокат. - Но дурной вкус пока не является уголовным преступлением. В тексте рекламе нет ничего, что предлагало или поощряло бы проституцию".

Не текст, а картинки на объявлениях считает выходящими за рамки приличия и закона университетский адвокат:

"Достаточно посмотреть на картинку: молодая красивая женщина раздевается, снимает лифчик. Не увидеть в этом соблазнение взрослых мужчин и оправдывать это невозможно, - говорит Лоран Кенне. - Можно ли представить, чтобы кто-то так себя вёл в ресторане, на культурном мероприятии или в театре? Если женщина, скажем, попытается снять лифчик в ресторане, то его владелец ей это тут же запретит. Здесь явно подразумеваются сексуальные услуги. Судья так и сказал: "давайте не будем лицемерами, речь идёт о проституции ".

Ведала также обвинили в злостном сутенере во Франции после того, как норвежец поместил рекламу своего вэб-сайта в парижском кампусе.