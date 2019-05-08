Этнические венгры в Румынии

Даймон Эмблинг, Euronews: "Всем привет, мы выезжаем из Брашова в Трансильвании и направляемся в местечко под названием Секейский край. Габор, ты сам из Венгрии, в этом районе ты будешь чувствовать себя как дома".

Габор Танач, Euronews: "Да, речь идёт о двух уездах и нескольких районах, в которых проживают этнические венгры".

Даймон Эмблинг, Euronews: "Насколько я знаю, они стремятся к автономии?"

Габор Танач, Euronews: "Да, они действительно хотели бы получить какой-то уровень региональной, экономической или культурной автономии. Но пока это невозможно, потому что румынские политические партии не поддерживают эту идею".

Эти венгры играют за футбольную команду, базирующуюся в пригороде Меркуря-Чук. У нее венгреское название — "Чиксереда". Часть средств футбольная академия получает из Венгрии, так как принадлежит венгерской академии Пушкаша, она расположена в деревне Фельчут, в которой родился венгерский премьер Виктор Орбан.

Золтан Душинжки, технический директор, футбольная академия "Чиксереда": "В клубе "Чиксереда" играют свыше 50 детей. Наш клуб служит объединяющей силой для города и Трансильвании в целом".

Барна Байко, капитан команды, футбольный клуб "Чиксереда": "У меня есть друзья венгры, которые живут в Румынии, но также и румыны — соседи, друзья моего детства, с которыми я вместе вырос. Честно говоря, есть люди, которые разделяют других по национальной принадлежности, но для меня национальность — не проблема, я к этому спокойно отношусь".

Футболист Атилла Чурёс, футбольный клуб "Чиксереда": "Дело в том, что ситуация для венгров немного сложнее, потому что в Румынии мы живем в меньшинстве и все румынские команды хотят сыграть лучше, чем венгры, получить лучший результат".

Евросоюз столкнулся к кризисом идентичности, во многих странах спорят о национализме и мультикультурализме. Вопрос автономии в Меркуря-Чук уже давно стал обычной темой для разговоров среди венгерского большинства. 80% населения в этом городе составляют этнические венгры.

Говорят местные жители:

"Было бы лучше , если бы могли сами определять свою судьбу и нам не надо было бы ждать указаний из Бухареста или Будапешта, ждать, пока они примут решение, будет лучше, если мы сами сможем решать проблемы".

"Если регион получит автономию, то я уверен , что некоторые венгры начнут спрашивать нас: что вы тут делаете, этот регион — только венгров , а вы не говорите по-венгерски".

"Наши стремления, чего мы добиваемся на самом деле, румыны до сих пор не понимают. Им никто ничего не объясняет, особенно простым людям. Речь не идет об отделении. Но они не понимают значения автономии".

Даймон Эмблинг, Euronews: "Мне показалось, что венгры и румыны в этом городе живут дружно".

Габор Танач, Euronews: "Меня больше всего поразило сильное желание венгров добиться экономической автономии. А также люди говорят, что политики с обеих сторон разжигают рознь".

Даймон Эмблинг, Euronews: "Наша следующая остановка — город Клуж-Напока, который находится на севере Румынии. Следите за нашим путешествием по Европе.