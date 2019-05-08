Макрон поддержал Сарраджа и призвал к прекращению огня в Ливии

Эммануэль Макрон призвал к прекращению боевых действий в Ливии. В среду французский президент встретился в Елисейском дворце с главой Правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем. Макрон подчеркнул, что военного решения ливийской проблемы не существует, и выступил за демилитаризацию линии прекращения огня под международным контролем.

Президент Франции также выразил поддержку кабинету Сараджа. За несколько недель до этого глава Правительства национального согласия говорил, что Франция, хоть и признает правительство в Триполи, но также оказывает поддержку командующему Ливийской национальной армией фельдмаршалу Халифе Хафтару.

За день до поездки в Париж Саррадж побывал в Риме и Берлине, где встретился с итальянским премьером Джузеппе Конте и канцлером Германии Ангелой Меркель. Таким образом глава правительства национального согласия рассчитывает заручиться поддержкой европейских лидеров, чтобы остановить наступление Ливийской национальной армии. Сам же Халифа Хафтар говорит, что его цель – очистить Триполи от террористов.