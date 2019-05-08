Победное возвращение Федерера на грунт

Роджер Федерер, уже три года не выступавший на грунте, успешно стартовал на "мастерсе" в Мадриде. Во втором круге он обыграл Ришара Гаске. Швейцарцу понадобилось всего два сета и чуть более 50 минут, чтобы выбить из дальнейшей борьбы французского теннисиста. Матч закончился со счетом 6:2, 6:3.

Третий номер мирового рейтинга реализовал три брейка, сделал семь эйсов и один раз ошибся при подаче. На счету Гаске, который занимает 39-е место в рейтинге ATP, один эйс и две двойные ошибки.

"Не думаю, что Ришар показал всё, на что способен. Что же касается меня, я хорошо выступил", - так результаты матча прокомментировал Федерер.

Швейцарец и француз встречались на корте уже больше 20 раз. Обыграть Федерера Гаске удалось всего дважды.

В следующем круге турнира третья ракетка мира встретится или с венгром Мартоном Фучовичем, или с французом Гаэлем Монфисом.