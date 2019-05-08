Срочная новость

Срочная новость

Спорт

Победное возвращение Федерера на грунт

 Комментарии
 Марика Димитриади 
Победное возвращение Федерера на грунт
Размер текста Aa Aa

Роджер Федерер, уже три года не выступавший на грунте, успешно стартовал на "мастерсе" в Мадриде. Во втором круге он обыграл Ришара Гаске. Швейцарцу понадобилось всего два сета и чуть более 50 минут, чтобы выбить из дальнейшей борьбы французского теннисиста. Матч закончился со счетом 6:2, 6:3.

Третий номер мирового рейтинга реализовал три брейка, сделал семь эйсов и один раз ошибся при подаче. На счету Гаске, который занимает 39-е место в рейтинге ATP, один эйс и две двойные ошибки.

"Не думаю, что Ришар показал всё, на что способен. Что же касается меня, я хорошо выступил", - так результаты матча прокомментировал Федерер.

Швейцарец и француз встречались на корте уже больше 20 раз. Обыграть Федерера Гаске удалось всего дважды.

В следующем круге турнира третья ракетка мира встретится или с венгром Мартоном Фучовичем, или с французом Гаэлем Монфисом.