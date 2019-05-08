Стрельба в Колорадо: один погибший, восемь раненых

По меньшей мере один погибший и восемь раненых - таков предварительный итог стрельбы в школе в городе Денвере, штат Колорадо. Известно, что нападавших было двое, они задержаны. Они сами учились в этой школе. По каким причинам они решили направить оружие на одноклассников и учителей, пока неизвестно.

На место происшествия выехали экстренные службы Фото Рейтер

Об этом на пресс-конференции сообщил шериф округа Дуглас Тони Сперлок: "Мы закончили следственные действия с подозреваемыми. Никаких других подозреваемых у нас нет. Задержаны те, кто принимал участие в нападении. Сейчас мы будем заниматься детальным осмотром места происшествия".

Недалеко находится школа Колумбайн, в которой 20 лет назад произошло одно из самых массовых убийств такого рода в истории США.

Как объяснил один из учеников, "учительница сказала нам спрятаться за спортивным инвентарем в классной комнате, так что мы там укрылись, и так ждали приход полиции".

Известно, что нынешний инцидент , по ряду оценок, стал уже 115-м происшествием такого рода с начала года в США.