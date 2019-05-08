К неформальному саммиту ЕС в Сибиу

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Крошечный и древний город Сибиу в Трансильвании, бывший Германнштадт, где проживает крупная немецкая община. В первой половине этого года Румыния председательствует в Евросоюзе. Его руководители съезжаются Сибиу, чтобы рассмотреть стратегические направления развития ЕС.

«Этот город символизирует наше единство, наше разнообразие, включая языковое, - сказал глава Еврокомиссии. - Европа строится не только в столицах или в Брюсселе, особенно не в Брюсселе, но также в городах и регионах».

На этом неформальном саммите предполагалось перезапустить европейский проект после выхода из него Великобритании. Но Лондон останется в клубе столиц ЕС как минимум до конца октября.

«Брексит» есть означает «Брексит», - продолжал Жан-Клод Юнкер. - «Брексита» пока не произошло, но необходимость говорить о нашем будущем, о нашей позитивной повестке дня торопит нас как никогда».

В средние века Цитадель Сибиу была одной из самых укреплённых на континенте. Теперь противники миграции хотят, чтобы весь Евросоюз был «крепостью», а другая часть общества призывать широко раскрыть его ворота для беженцев.

Самы Румыния их впускает неохотно. Вместе с Польшей и Венгрией она может быть подвергнута дисциплинарным мерам за нарушение таких общих принципов, как верховенство права. Брюссель считает, что Бухарест позволят коррупционерам уходит от наказания.

«Интересно, что лидеры ЕС приехали определять его будущее туда, куда их пригласило такое подозрительное правительство, - говорит борец за гласность Питер Клеппе. - Его политика представляет прошлое Европе и, особенно, прошлое Румынии».

На саммит могут наложить отпечаток недавние пожары в Греции и наводнения во Франции. Высокопоставленные представители восьми стран намерены выступить в Сибиу с инициативой тратить 25% бюджета ЕС на борьбу с изменением климата в будущем.

Выгоды единого рынка

Создание в Евросоюзе в 1993 году единого рынка принесло его гражданам материальную выгоду. Благодаря ему, доход на душу населения рос в среднем на 840 евро в год.

Согласно исследованию Международного Фонда Бертельсманна (со штаб-квартирой в Германии), из свободного передвижения товаров через границы наибольшие преимущества извлекли маленькие, ориентированные на экспорт страны, такие, как Ирландия, Бельгия, Люксембург и не входящая в ЕС Швейцария. Это хуже получалось у Юга Европы, где экономика менее конкурентоспособна.

Оплата родительского отпуска

Европейский суд укрепил права родителей, особенно матерей. Он постановил, что компенсация работникам, находящимся в неполном отпуске по уходу за ребенком, должна рассчитываться на основе полной зарплаты.

Во Франции 96% людей, берущих такой отпуск, - это женщины. Судьи указали на то, что национальное законодательство не обеспечивает им справедливой оплаты труда и материнства, назвав это косвенной дискриминацией по признаку пола.

Выбросы CO2 сократились

В Евросоюзе за год значительно сократились выбросы углекислого газа как продукта сгорания ископаемого топлива.

По подсчетам Евростата, сокращение составило в среднем по ЕС 2,5% по сравнению с 2017 годом. Особенно в этом преуспели Португалия, Болгария, Ирландия и Германия. С другой стороны, Латвия и Мальта стали больше коптить небо.

Из общего объёма вызывающих парниковый эффект газов углекислый составляет 80%.