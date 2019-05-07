Шаббат и Евровидение в Тель-Авиве

С вечера пятницы до вечера субботы соблюдающие традиции евреи не могут заниматься различными видами деятельности, от сельхоз работ и охоты до настройки музыкальных инструментов и использования электроприборов. Как израильские организаторы "Евровидения-2019" собираются обойти деликатный вопрос соблюдения религиозных норм при подготовке к финалу конкурса?

Запреты и нормы шаббата

Согласно Торе (в книге Исход) указывается когда и как следует соблюдать шаббат. Начинается священная суббота в пятницу вечером, незадолго до захода солнца. Заканчивается шаббат субботним вечером, после захода солнце и появления на небе первых трёх звёзд. Как правило, после заката должно пройти около 40 минут, а значит в день финала "Евровидения-2019" шаббат закончится около 8:15 вечера по местному времени. То есть на сам финал конкурса соблюдение шаббата не влияет, но дневные репетиции еврейских музыкантов под вопросом.

"Соблюдайте субботу, ибо она свята для вас (...) Кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. (...) Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти." - так в Торе описаны указания по соблюдению шаббата. И хотя в Тель-Авиве шаббат соблюдают не столь усердно, как в Иерусалиме, этот день подразумевает, к примеру, отсутствие в городе общественного транспорта.

Согласно религиозному закону, в шаббат запрещается ряд действий, связанных, среди прочего (говоря современным языком) с сельскохозяйственной деятельностью и животноводством. Но что важнее для участников "Евровидения", - одно из правил запрещает "заканчивать начатую работу", а значит для правоверного невозможно настроить музыкальный инструмент.

Финал европейского песенного конкурса пройдёт в Тель-Авиве в субботу, 18 мая и по расписанию должен начаться в 22:00 ч по местному времени. Как шаббат повлияет на заключительный гала-концерт "Евровидения-2019", и что в связи с этим ждёт многочисленных туристов и миллионы телезрителей?

Перипетии микрофона, специально созданного для шаббата

Первое влияние шаббата организаторы "Евровидения" почувствовали уже в феврале. Весьма популярная в Израиле группа, которая состязалась за право представлять страну на конкурсе, решила отказаться от этой затеи из-за необходимости участвовать в генеральной репетиции во время священного еврейского дня шаббат.

В составе группы "Шалва-бэнд" - восемь музыкантов с различными формами инвалидности, включая синдром Дауна и аутизм. Со стороны публики было предпринято несколько неудачных попыток удержать группу в конкурсе. Одной из инициатив стала онлайн-петиция, собравшая более 10.000 подписей, в которой была сформулирована просьба к Европейскому вещательному союзу (EBU) сделать исключение, и позволить музыкантам соблюсти шаббат и позднее принять участие в финале. Однако EBU настоял на соблюдении универсальных правил, заявив что не пойдет ни на какие уступки.

Тогда израильские организаторы "Евровидения-2019" попытались раздобыть микрофон и музыкальные инструменты, которые позволили бы группе участвовать в репетиции, не отступая от законов Торы. Просьба была адресована израильскому институту "Цомет", который с 1976 года занимается разработкой и производством изделий, одобренных раввинами для использовать во время шаббата.

Институт, расположенный на Западном берегу реки Иордан в израильском поселении Алон-Швут, объединяет ученых и знатоков Торы для создания любых изделий - от медицинских приборов до авторучек - которые включаются без вмешательства человека. "В еврейском праве важнее всего не результат, а путь, который вы проделываете для его достижения", - поясняет документ, опубликованный на сайте "Цомет".

Микрофоны, не использующие электричества, уже появились в каталоге, где также объясняется, каким образом удаётся соблюсти закон Торы: "В системе используются только транзисторы, без единого светящегося (или зажигающегося) элемента", "она никогда не включается вручную", "она включается с помощью таймера [до наступления] шаббата, после чего электрический ток течёт в системе постоянно".

Но на этот раз эксперты из института "Цомет" решили отклонить запрос на спецмикрофон для "Евровидения". Как поясняют израильские СМИ, подобные прецеденты "узаконивают массовое осквернение шаббата". В результате Израиль представит в финале "Евровидения" поп-исполнитель Коби Марими, победивший в 6-м сезоне израильского ТВ-шоу "Акохав Аба" ("Грядущая звезда").

Преимущества для фанатов из Европы

Тот факт, что большая часть общественного транспорта будет недоступна в субботу, фактически на руку фанатам "Евровидения": тель-авивский городской совет объявил, что из центра города к месту проведения конкурса в районе парка "Чарльз Клор" будут курсировать бесплатные автобусы.

Планируется также движение большого числа коллективных такси, известных в Израиле как "шерут".

С другой стороны, суббота может стать поводом для туристов, приехавших на "Евровидение", выйти за рамки фестиваля и узнать, как жители Тель-Авива отмечают шаббат, пообедав дома у одной из принимающих семей вечером, в пятницу 17 мая. Забронировать такой визит можно заранее, прямо онлайн.

"Инициатива «Приветственный шаббат» - это способ связать тысячи туристов с семьями из Тель-Авива и познакомить их с атмосферой традиционного праздничного вечера накануне шаббата, - рассказал мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. И уточнил: - Кстати, я попросил свою жену, пометить эту дату в календаре, чтобы и мы могли принять гостей в шаббат".