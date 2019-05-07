"Карликатуры": выходит сборник карикатур от Карла Лагерфельда

Не только модельер. Издатель Герхард Штайдль из Гёттингена готовит к выпуску книгу с политическими карикатурами, нарисованными известным немецким дизайнером одежды и креативным директором модного дома Шанель Карла Лагерфельда.

Лишь самые близкие модельера знали о его страсти к этому виду искусства.

"Он часто говорил, что хотел стать иллюстратором. Он сожалел об этом всю жизнь. Его действительно интересовала политика, как немецкая так и международная. Все наши беседы начинались со слов: "Ну так что происходит в Германии?", – рассказывает Штайдль.

Издатель сообщал Лагерфельду о последних политических событиях в Германии по СМС.

"По прогнозам... социалисты и консерваторы с треском проиграют. Либералы точно останутся. Правые победят на востоке. С уважением, Герхард. И вот его ответ: "1000 раз спасибо. Ваш Карл".А вот это его карикатура. С подписью: "Консерваторы потеряли вес"

За 25 лет Герхард Штайдль и Лагерфельд выпустили десятки книг о моде, фотографии и литературе - сотрудничество было практически навязчивым ..

"Мы начинали работать очень рано. Иногда он звонил мне в 5 утра с какой-нибудь идеей. В Париже в то время еще никто не работал, и он знал, что я уже точно на ногах. Сначала он делился своими идеями, а через несколько минут мне приходил факс с его набросками. А через 20 минут он уже спрашивал, что я об этом думаю и почему так долго не отвечаю. И так было ежедневно, выходные – не исключение", – говорит издатель.

До своей смерти в феврале этого года, Лагерфельд готовился к выпуску коллекции политических карикатур. И вот сборник под названием "Карликатуры" в скором времени поступит в продажу.