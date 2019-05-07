Успехи и провалы Жан-Клода Юнкера

Жан-Клод Юнкер назвал отвратительным сравнение в репортаже польского телеканала Дональда Туска с Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером.

Глава Евросовета выступил в Варшавском университете, где раскритиковал польские власти за неуважение к конституции.

"Если такое возможно, то это отражает политическую атмосферу в стране в целом. И мне это не нравится. Я считаю подобные высказывания абсолютно неприемлемыми. И даже отвратительными", – сказал Юнкер.

На вопрос о его успехах и неудачах на посту главы Еврокомиссии наивысшим достижением он назвал сохранение Греции в еврозоне.

К своим провалам он отнес несвоевременную реакцию на финансовый скандал LuxLeaks в 2014 году, а также невмешательство в процесс подготовки референдума по "брекситу" в Великобритании.

"С моей стороны было ошибкой не вмешиваться и не препятствовать. Мы были единственными, кто мог помешать распространению той лжи, которая циркулировала. Я не должен был молчать в такой важный момент", – пояснил Юнкер.

По словам Юнкера, Брюссель в 2016 году последовал просьбе тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона не вторгаться во внутренние дела страны.