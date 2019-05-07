"Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" разгромил испанскую "Барселону" на своем поле со счетом 4:0 и пробился в финал Лиги чемпионов.

Первый матч неделю назад на "Камп Ноу" завершился уверенной победой каталонцев 3:0.

Но на "Энфилде" произошло невероятное, причем хозяева выступали без основных форвардов Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

Первый гол на 7-й минуте забил нападающий Ливерпуля Дивок Ориги. Во втором тайме один (54) за другим (56) два гола забил другой форвард Джорджиньо Вейналдум, точку в мачте поставил все тот же Ориги (79).

Второй год подряд Юрген Клопп приводят свою команду в финал главного европейского турнира. В прошлом сезоне "Ливерпуль" уступил "Реалу" в финале со счетом 1:3.

В финале турнира, который состоится на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, "Ливерпуль" встретится с победителем второго полуфинального противостояния между "Аяксом" и "Тоттенхэмом", ответная встреча между которыми состоится в среду в Амстердаме.