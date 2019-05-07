Помпео отменил визит в Берлин "из-за неотложных дел"

Госсекретарь США Майкл Помпео в последний момент отменил официальный визит в Берлин, сославшись на «неотложные дела». Об это сообщает Reuters со ссылкой на американское посольство. По данным агентства, Госдепартамент хотел бы отложить намеченные встречи, а сам Помпео рассчитывает в ближашее время посетить столицу Германии.

Помпео должен был прилететь в Берлин сегодня. В числе запланированных мероприятий в Госдепартаменте упоминали переговоры с канцлером Ангелой Меркель и главой МИГ Германии Хайко Маасом. Они должны были обсудить ситуацию на Украине, отношения с Россией и Китаем, войну в Сирии, а также ситуацию на Балканах.

Куда вместо этого направится Помео с Арктического форума в Финляндии, не уточняется. 14 мая, как передаёт ТАСС, его ожидает в Сочи глава российского МИДа Сергей Лавров.