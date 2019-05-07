Ультраправые в ЕС договариваются о сотрудничестве

В преддверии Европейских выборов ультраправые договариваются о сотрудничестве. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с лидером Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе и отказался поддерживать претендента на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера.

Вебер сказал, что не хочет становиться председателем Еврокомисии с венгерскими голосами. Ну что ж, это решение господина Вебера. Мы, венгры, должны с уважением отнестись к нему. Мы ищем правильного кандидата. Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Так Орбан прокомментировал слова лидера фракции Европейской народной партии в Европарламент Манфреда Вебера, который в интервью ZDF признался, что откажется от борьбы за пост главы Еврокомиссии, если для избрания ему понадобиться заручиться поддержкой депутатов из партии Орбана «Фидес». Противостояние ультраправым и леворадикальным силам Вебер называл одной из своих задач: он рассматривает их как угрозу для Европейского Союза.

Членство «Фидес» в Европейской народной партии было приостановлено после серии критических заявлений Орбана о ключевых фигурах ЕНП. На фоне сообщений о перспективах появления ультраправого блока в Европейском парламенте сам Орбан неоднократно говорил о необходимости такого сотрудничества.