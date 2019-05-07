Взрыв бензовоза в Ниамее: 58 погибших

По меньшей мере 58 человек погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва перевернувшегося бензовоза в столице Нигера Ниамее. Как сообщается, инцидент произошел ночью неподалеку от аэропорта. Бензовоз перевернулся на железнодорожных путях на выезде из города.

Местные жители стали собираться вокруг машины и сливать из цистерны оставшееся топливо. Некоторые подъезжали на мотоциклах. По предварительной версии следствия, причиной взрыва стала искра, попавшая в бензовоз от незаглушенного двигателя мотоцикла. В результате 55 человек скончались на месте, еще трое умерли от полученных ранений в больнице.