Захват заложников вблизи Тулузы

Вблизи Тулузы в населенном пункте Бланьяк в баре-магазине вооружённый преступник захватил заложников. Он удерживает не менее четырех человек. По данным местных СМИ — все они женщины, включая владелицу бара-магазина. Сообщается, что преступник — несовершеннолетний 2001 г.р., ранее известный правоохранительным органам, он требует участия посредника в переговорах.

На месте происшествия находятся силы полиции и спецназа, а также спасатели. В правоохранительных органах пока исключают версию теракта, по некоторым данным, речь идёт о неудавшейся попытке ограбления. О мотивах злоумышленника пока ничего не известно, но он дважды выстрелил в воздух.

Бланьяк расположен неподалёку от аэропорта. Место происшествия оцеплено, местных жителей попросили закрыть окна и не выходить на улицу. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер следит за развитием событий.