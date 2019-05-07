Не пострадает ли рост мировой экономики от торговой войны между Вашингтоном и Пекином? Этот вопрос вызывает серьёзное беспокойство многих политиков и экономистов, в частности — директора Международного валютного фонда. Кристин Лагард считает, что "напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем — угроза для мировой экономики".

Об этом она заявила во вторник после своего выступления на Парижском форуме, посвященном задолженности развивающихся стран. Лагард добавила, что необходимо урегулировать напряженность между двумя сверхдержавами, чтобы избежать замедления глобального роста. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, со своей стороны, также выразил озабоченность развитием конфликта и его негативным влиянием на инвесторов.

Жан-Клод Юнкер: "У меня есть ощущение, что большую часть экономических проблем, с которыми сталкивается мир, нужно рассматривать в контексте этой торговой напряженности между США и Китаем. Если у инвесторов не будет ощущения, что эта проблема может быть скоро решена, аппетит к инвестициям по обе стороны Атлантики и по всему миру ослабнет".

В воскресенье Дональд Трамп предупредил, что США с 10 мая увеличат пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, при этом он также не исключил введения пошлин на другие товары. Несмотря на это заявление в МИД Китая подтвердили, что делегация КНР по-прежнему намерена участвовать в торговых переговорах, которые должны состояться 8 мая в Вашингтоне.