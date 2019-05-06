Человек разрушает природу

Миллион видов животных и растений на Земле может исчезнуть в ближайшие десятилетия из-за деятельности человека. К такому выводы пришли 145 ученых из 50 стран.

Короткая версии доклада Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES) была представлена в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Исследователи предупреждают, что три четверти территории суши и две трети морской среды подверглись значительным изменениям за счёт антропогенного воздействия.

Начиная с 1970 года в три раза выросло производство продовольственных культур, а из-за истощения земель снизилась их плодородность на четверти территории планеты.

Треть ресурсов морской рыбы вылавливается нерациональным способом. За последние полвека на 45% увеличилось производство древесины.

Доклад стал самым исчерпывающим за последние 15 лет, работа над ним велась три года.

Председатель IPBES Роберт Уотсон отметил: "Потеря биоразнообразия и изменение климата — это вопросы охраны окружающей среды, хозяйственной деятельности, экономики, безопасности. И все эти вопросы нужно решать одновременно, а это значит, что они находятся не только в ведении министров окружающей среды. Правительства должны принимать больше участия в их решении. Правительственные ведомства всех стран мира должны сотрудничать".

Учёные призывают при помощи различных инструментов, в том числе политических, добиваться сокращения неравенства в мире и чрезмерного потребления, сделав акцент на решении проблемы отходов и загрязнения окружающей среды

Председатель IPBES Роберт Уотсон: "Если мы не хотим оставлять наши детям и внукам мир, разрушенный деятельностью человека, мы должны принимать меры уже сейчас. Очень важно, чтобы правительства и частный сектор во всём мире прислушались к голосам бедных".

Но благодаря преобразующим изменениям природу можно сохранить, восстановить и использовать в устойчивом ключе. Исполнительный секретарь IPBES Анн Ларигодери заявила: "Мы не хотим разочаровывать людей и говорить, что ничего сделать уже нельзя, что мы это сражение проиграли. Потому что мы его не проиграли. И если дать природе шанс, то она вернётся в свои права и восторжествует. Мы хотим показать, что каждый человек может внести свой вклад".

Эксперты отмечают, что с 1980 года добыча возобновляемых и невозобновляемых ресурсов увеличилась вдвое.

Составители доклада уверены, что для устойчивого развития необходима эволюция глобальных финансовых и экономических систем с уходом от нынешней ограниченной парадигмы экономического роста.