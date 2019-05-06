Трагедия в Шереметьеве: более 40 жертв

По меньшей мере 41 человек погиб в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Следственном комитете. Еще несколько пассажиров были госпитализированы. Всего в самолете находились 78 человек.

Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск вечером в воскресенье. Вскоре после взлета экипаж сообщил о технических неполадках и вернулся в аэропорт. Во время аварийной посадки лайнер несколько раз ударился об землю, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из-за сложных метеоусловий посадить воздушное судно удалось только со второго раза.

По словам очевидцев, многие пассажиры, сидевшие в хвостовой части самолета, фактически оказались заблокированы. По пока неподтвержденной информации, они не могли покинуть свои места из-за того, что другие туристы доставали ручную кладь.

"Нам капитан корабля сказал, что из-за погодных условий мы будем садиться в Домодедове, но через 15 минут сказал, что все-таки в Шереметьеве. И вот мы сели и узнали, что такая беда случилась", - рассказывает молодой человек, чей самолет в тот же вечер также приземлился в Шереметьеве.

В Мурманске был объявлен трехдневный траур.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более человек. Как сообщает агентство ТАСС, в самолет ударила молния, после чего у воздушного судна отказала автоматика.