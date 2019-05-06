Триатлон: немцы и француженки самые сильные

В Мадриде в воскресенье завершился этап Кубка мира по триатлону.

Среди мужчин два первых места заняли немцы: победил Юстус Нишлаг, опередив по фотофинишу своего соотечественника Лассе Люрса. Бронза досталась испанцу Роберто Санчесу Мантеконе.

В женских соревнованиях два первых места заняли француженки: Эмили Морье обошла на одну секунду Сандру Доде. Призовую тройку замкнула итальянка Анжелика Ольмо.

В обеих гонках участие приняли более 130 спортсменов.

Испанская столица не первый год принимает соревнования такого уровня. Этапы Кубков мира по триатлону проходят здесь последние 15 лет.