Вручена Европейская премия лидерства

Во второй раз канал Euronews совместо с Европейским Бизнес Саммитом чествуют выдающихся бизнесменов, политиков и инноваторов. Церемония вручения ежегодной Европейской Премии Лидерства состоялась в понедельник в Дворце Эгмонта в Брюсселе.

Победителями в номинации "Европейский предприниматель года" стали Винсент Циммер и Маркус Кресслер, основавшие проект "Кирон", помогающей беженцам получить образование. Вместо них награду получил Хуан Давид Мендиета - один из основателей компании.

"Невероятно видеть, как после многих лет работы результат показался миру, и компания не только доказала, что технологии и традиционное предпринимательство могут быть использованы для решения социальных проблем, но и что инновации,как результат социального предпринимательства, могут быть в будущем реализованы для решения всеобщих проблем", – сказал со сцены Мендиета.

Европейским лидером года стал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер:

"Эта награда... у меня их много. И получал я их за Еврокомиссию, как президент. Но все, что мы делаем - коллективная работа, не только еврокомиссаров, но и команд, которые господин Орбан называет "слепыми бюрократами". А они выдающиеся. Нам очень повезло в Брюсселе, в Европе работать с такими замечательными командами".

В категории "Европейская персона года" победила избранный президент Словакии Зузана Чапутова.

Награду за лучшую "Европейскую Корпоративную социальную инициативу года" получила член совета директоров крупнейшего в мире химического концерна БАСФ Саори Дюбург.

Европейским инноватором года стал Иван Бурньон - основатель компании по очистке океана от мусора "Морские уборщики".