Султан Брунея уступил

Султан Хассанал Болкиах продлил мораторий на смертную казнь за однополые сексуальные связи и супружескую измену под давлением мирового сообщества.

В начале апреля в Брунее должны были вступить в силу законы шариата, предусматривающие забивание камнями до смерти за гомосексуальные связи и супружескую неверность, что вызвало протесты по всему миру.

Известные общественные деятели призвали отказываться от отдыха в этой стране, а также не посещать отели в Лондоне, Париже и Лос-Анджелесе, принадлежащие султану.

Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал от султана отмены законов, принятых 4 года назад, подчеркнув, что речь идет о серьезном нарушении прав человека.