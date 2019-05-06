Нетаньяху: "Кампания в Газе еще не окончена"

"Военная кампания в Секторе Газа еще не окончена. Мы готовим продолжение", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. За несколько часов до этого агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника сообщило о том, что израильские и палестинские власти при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня. Но официального подтверждения этой информации пока не поступало.

REUTERS/Mohammed Salem

Два дня Израиль и Сектор Газа обмениваются ударами. По подсчетам израильских военных, за это время из Cектора Газа по территории еврейского государства были выпущены сотни ракет, система ПВО "Железный купол" перехватила свыше двухсот из них. Силы израильской армии поразили 350 военных объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад". Сообщается о гибели четырех израильтян и по меньшей мере 20 палестинцев.

Одна из ракет попала в автомобиль, в котором находился командир ХАМАС, который, по информации израильской стороны, занимался переводом денег из Ирана для палестинских группировок. Его смерть уже подтвердил ХАМАС.

В воскресенье вечером лидер движения Исмаил Хания заявил, что его группировка "не заинтересована в новой войне". Но тем не менее, по сообщениям Reuters, ночью на юге Израиля был слышен звук сирены, предупреждающей о приближении ракет.