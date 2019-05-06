IKEA в центре Парижа

Магазин IKEA впервые открылся в центре Парижа — в районе Мадлен, который пользуется популярностью среди туристов, вблизи многих исторических достопримечательностей. В ближайшие три года IKEA планирует вложить в развитие бизнеса во Франции 400 миллионов евро, включая строительство магазинов в центрах других городов. Магазин площадью 5400 кв.м. в центре Парижа станет важным испытанием для такой бизнес-модели, т.к. компания рассматривает возможность успеха магазинов в центральных районах городов в США, Индии и Китае. Продажи IKEA во Франции в прошлом году выросли на 3%. На работу в новый магазин в Париже наняты 140 сотрудников.