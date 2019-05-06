Объединённые левые в Европарламенте

Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера — это небольшая, но шумная фракция Европарламента. 52 её депутата обычно против чего-то протестуют. Например, против Соглашения о свободной торговле ЕС с Канадой, которое, по их мнению, играет на руку крупным корпорациям.

Эта пятая по численности парламентская группа. Её члены в большинстве своем отреклись от коммунистической идеологии.

Особое неприятие левых вызывает политика строгой экономии, которую олицетворяет канцлер Германии Ангела Меркель.

Больше других европейцев пришлось затягивать пояса грекам. Нажиму кредиторов решительно противостоял премьер-министр Алексис Ципрас.

Его Коалиция радикальных левых “Сириза” - это единственная партия из названной группы, которая сейчас находится у власти в Евросоюзе. Она зовёт свои знамёна всех европейцев, угнетаемых капитализмом.

«Мы должны рассказать всем про греческий случай, Европа должна его внимательного изучить, - говорил Ципрас. - Греция стала объектом эксперимента, который наносил ущерб нашим общим европейским ценностям».

Другая страна с сильным представительством левых в Европарламенте — это Испания. Второй по численности партией является там Подемос. Вместе с Коалицией испанских объединённых левых она направила в Брюссель и Страсбург 10 депутатов.

Для сравнения, у их немецких единомышленников 8 мест, у греческих 6, у португальских и ирландских по 4, у французских, итальянских и нидерландских — по 3.

Между прочим, ирландские националисты из Шинн Фейн представляют весь остров.

Европейские объединённые левые влиятельны в Страсбурге, где проходят пленарные сессии. Но они не имеют реальных шансов поставить своего человека во главе Еврокомиссии, находящейся в Брюсселе. И все же фракция выдвинула нескольких кандидатов, которые стали бурно митинговать и участвовать в теледебатах. Среди них — бельгийский профсоюзный деятель Николя Кю и бывшая актриса из Словении Виолета Томич.

«Сейчас во всём виноват неолиберализм, - заявила она. - Неолиберальная политика делает людей настолько несчастными, что они теперь прыгают в объятия крайне правых популистов».

Европейские объединённые левые ставят для себя на первый план борьбу с социальным неравенством, в том числе с уклонением от уплаты налогов. Дальше в списке их приоритетных направлений идут пацифизм, феминизм, улучшение усовий труда, открытие ворот Европы для мигрантов.

В Европарламента последнего созыва эту фракцию возглавляла немка Габриэла Циммер.

«Политика жёсткой экономии и сокращения бюджета - это волшебное зелье Мефистофеля», - сказала она.

Согласно опросам общественного мнения, на европейских выборах объединённые левые/Лево-зелёные Севера могут получить ещё 5 парламентских мест и заметно укрепить свои позиции. Но для этого на финише предвыборной кампании им необходимо преодолеть внутренние разногласия и действовать сообща.