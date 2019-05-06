Ученые ЕС ускоряют наступление на легальные наркотики

Как бороться с появлением новых синтетических наркотиков на территории ЕС? Врага нужно знать в лицо. Идентификация опасных незнакомцев - одна из миссий лабораторий стран-членов.

В ЕС на данный момент зарегистрировано более 750 наименований психоактивных веществ, перечень постоянно пополняется. Новинки наносят огромный вред здоровью человека, их часто провозят по фальшивым таможенным декларациям. Речь идет о так называемых "легальных наркотиках". Их легальность - относительна, так как молекулы ПОКА не значатся в списке запрещенных наркотических веществ.

Как правило, легальные наркотики удачно имитируют эффект, производимый тяжелой артиллерией - героином, кокаином, каннабисом.

Их можно с легкостью купить в интернете. Ученые говорят, что их производители - а чаще всего это азиатские лаборатории - трудятся с невероятной скоростью, постоянно наращивая и видоизменяя ассортимент. Как решить этот вопрос? В итальянской Испре, где расположена одна из площадок Европейского объединенного исследовательского центра, ученые изучают образцы новых наркотиков, затем делятся выводами с коллегами из других стран.

Руководитель лаборатории Клод Гийу рассказывает и показывает: "Полиция и таможня отмечают, что к нам ввозят гораздо больше препаратов и веществ, чем те, которые мы знаем и регистрируем как наркотические. Таможня развивает базу данных, вносит в нее новинки. Но об абсолютно новых препаратах, которые только-только разработаны, никакой информации нет, тут нужно начинать с нуля. Нам необходимы специализированные лаборатории, наподобие нашей, чтобы научиться идентифицировать новые молекулы".

Работа исследователей заключается в составлении подробной "энциклопедии" новых синтетических лекарств. Для начала следует прояснить, что представляют из себя эти травы и порошки, которые никогда не испытывались на людях.

Химик Вероника Холланд занимается этим вплотную: "Масс-спектрометр показывает молекулярный вес образца. Этот параметр в сочетании с информацией, полученной с опорой на ядерный магнитный резонанс, позволяет нам понять структуры того или иного препарата!.

Несколько дней исследований - и вот ученые расшифровывают химическую природу молекулы, данные передаются таможенным службам. Власти могут принять решение о запрете препарата. Иллюзий у них нет: производители смогут очень быстро, чуть скорректировав формулу, предложить замену.... и борьбу вновь придется продолжать, уточняет химик Фабьяно Риньеро: "Производство психоактивных химических веществ прогрессирует с невероятной скоростью. Мы регистрируем два новых наименования неделю. Да. мы должны быть готовы очень быстро их идентифицировать".

Выводов ученых в Испре ждут их коллеги в бельгийском Геле, где расположена еще одна площадка Европейского объединенного исследовательского центра. Здесь специалисты разрабатывают приложения для портативных инструментов, с которыми работают полиция и таможенники; в них "закачивают" сведения о препаратах, полученные в Испре. Новое решение позволяет обнаружить подозрительные порошки, не контактируя с ними напрямую.

Лаборатории тесно сотрудничают. Совместными усилиями он решили, что можно сделать, когда химический образец изъятого вещества отсутствует в базе данных. Ученые сегодня способны определить, принадлежит ли неизвестный препарат к трем крупным семействам наркотиков (речь идет о катинонах, каннабиоидах и фентаниле). Химик Ана Буакс считает это прорывом: "Это помогает таможенникам. Допустим, они не имеют информации о препарате, но они способны определить, связан ли он с той или иной группой наркотических веществ. Если да, то это сигнал: действовать нужно осторожно! Ннекоторые наркотики могут быть смертельно опасными".

С ноября 2018 года ЕС включает все новые психоактвиные вещества в перечень наротических.