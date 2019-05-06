Опыты на людях

Как бороться с появлением новых синтетических наркотиков на территории ЕС? Врага нужно знать в лицо. Идентификация опасных незнакомцев - одна из миссий европейских химиков.

Слово - директору лаборатории Европейского объединенного исследовательского центра в Испре (Италия) Клоду Гийу: "Новые психоактивные вещества меняют привычную для нас парадигму, наше представление об организации наркоторговли. Сегодня мы говорим о небольших партиях, которые удается перехватить: это крошечные пакетики, содержащие считанные граммы порошка. Мы, как видите, не говорим о килограммах кокаина, упакованных в чемодан.

Задача контролирующих органов состоит и в том, чтобы идентифицировать молекулы, которые посылают почтой. Таможням нередко о приходится иметь дело с белыми порошками, ввозимыми анонимно или связанными с фальшивыми таможенными декларациями. Ввезенные порошки, если их не перехватить, пройдут процедуру восстановления, будут упакованы и поступят в продажу в интерент-магазины.

Новые психоактивные вещества имеют характеристики, сходные с уже известными нам препаратами. Но есть и различия. Я бы сравнил это с вирусами, с их способностью видоизменяться, мутировать. Так и препараты: их состав корректируется в зависимости от рынка.

Но вот порошок объявляют незаконным... В следующие недели производитель корректирует формулу - и он вновь выпадет из списка. В этом заключается сложность работы контролирующих органов, они должны отслеживать эти мутации, идти в ногу со временем, быть готовы идентифицировать новые вещества, которые появляются.

Рынок расширяется, так как предлагает привлекательную продукцию, которую многие считают безвредной. Но надо знать: эти продукты, скорее всего, никогда не тестировались, даже на животных. И первым животным, которое это проверит, станет человек".