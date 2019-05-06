Электронная защита выборов

Программа "Вкратце и Брюсселя":

Представители европейских деловых кругов собрались в брюссельском дворце Эгмонт. В повестке дня двухдневного бизнеса-саммита — такие разные вопросы, как отношения ЕС с Африкой, искусственный интеллект, чистая и зелёная Европа. Но в преддверии выборов в Европарламент наиболее злободневной темой представляется дезинформация в интернете и взлом аккаунтов, связанных с голосованием.

«Многие люди, кажется, думают, что алгоритмы сошли с небес, они даны богом. Нет - алгоритмы создаются людьми, - говорит представитель Европарламента Марджори Ван Ден Брук. - Поэтому я думаю, что мы должны правильно взглянуть на алгортимы, особенно в YouTube, но не только. Нужно, чтобы сами люди, потребители, знали о том, как ими манипулируют ».

Facebook и другие соцсети подверглись на встрече критике за злоупотребление личными данными своих пользователей. В результате стало возможными более точно определять предпочтения электората, а в перспективе - результаты голосований. Фейковые новости стали инструментом воздействия на эмоции.

Европейская организация «Детекторы лжи» считает недопустимым, когда с помощью интернета и средств массовой информации государственные власти формируют общественное мнение выгодным для себя образом:

"Одно дело манипулировать людьми в коммерческих, а другое - в политических интересах, - говорит сотрудница этой организации Аделин Брион. - Но и журналисты должны отвечать за свою продукцию и быть способными исправить ошибки, совершенные из-за нехватки времени, денег, места — какими бы ни были причины."

Руководящие органы Евросоюза сообщили участникам бизнес-саммита о том, что готова система электронной защиты от вмешательства извне для проводимых в конце мая парламентстких выборов.

НАТО - Турции: C-400 или F-35?

Генеральный секретарь НАТО в последний раз отговаривает Турцию от закупки российских ракет С-400. В начале двухдневного визита в Анкару Йенс Столтенберг убеждал турецких руководителей приобрести альтернативную американскую систему противовоздушной обороны.

Вашингтон пригрозил ввести санкции против Турции и не поставлять её истребители пятого поколения F-35, которым С-400 представляют угрозу.

Пучдемон допущен до выборов

Карлесу Пучдемону разрешено участвовать в европейских выборах. Верховный суд Испании отменил запрет на выдвижение кандидатуры бывшего лидера Каталонии, введенный за его сепаратистскую деятельность. Судьи заявили, что бегство Пучдемона из Испании не лишает его права быть избранным.

Однако и, став евродепутатом, он может быть арестован и подвергнут преследованиям по возвращении в страну.

Укол от кори станет обязательным

Германия собирается наказывать родителей, которые не дают разрешения на вакцинацию своих детей от кори. Министр здравоохранения Йенс Шпан разработал законопроект, который предусматривает за отказ от таких прививок штраф в размере 2500 евро на семью. Ей также могут не позволит пользоваться детским садом или дошкольным учреждением.

Немецкая инициатива возникла на фоне бурных дебатов в Европе о том, должны ли меры предупреждения кори быть обязательными.