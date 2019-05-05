"За мир, открытость и межконфессиональный диалог"

Pacem in terris - "мир на земле", в переводе с латинского - таков девиз апостольского визита Папы Римского в православную Болгарию, начавшегося в воскресенье.

Цель поездки в страну, в которой число католиков не превышает одного процента, - укрепить связи между конфессиями.

Папа Франциск побывал в патриаршем соборе Александра Невского в Софии, встретился с членами Синода Болгарской православной церкви.

"Всех болгар, которые знают о проблеме иммиграции не понаслышке, я со всем уважением прошу: в соответствии с традициями вашей страны, не закрывайте глаза и сердца, протяните руку помощи тем, кто стучится к вам в дверь" глава Римско-католической церкви

Понтифик также призвал европейские страны объединиться для разрешения проблем низкой рождаемости и неравенства в доходах, которые по его словам, "подпитывают миграцию".

Далее в понедельник, как и в ходе всех своих последних зарубежных поездок, он посетит местный лагерь беженцев, где встретится с мигрантами из Сирии и Ирака.

Следуя по тому же маршруту, что и его предшественник Иоанн Павел II, который посещал Болгарию 17 лет назад, Папа Франциск направится в город Раковски на встречу с предствителями католической обшины.

После Папа Римский нанесет визит в Северную Македонию.