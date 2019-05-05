74-я годовщина освобождения концлагеря Маутхаузен

В Вене в здании австрийского парламента прошло торжественное заседание, посвящённое 74 годовщине освобождения американской армией нацистского концлагеря Маутхаузен. Этот день отмечается в Австрии как день борьбы против насилия и расизма.

Маутхаузен был открыт в 1938 г., вскоре после присоединения Австрии к Третьему Рейху. К концу Второй мировой войны система концлагерей Маутхаузена-Гузен состояла из центрального лагеря и 49 филиалов, разбросанных по всей Верхней Австрии.

Перед собравшимися выступила бывшая заключённая концлагеря Элизабет Поллак-Шайдербауэр:

«Я поняла из своего жизненного опыта, что это можно пережить и забыть о многом. Но, думая о случившемся со мной, я хочу сказать вам: нельзя терпеть несправедливость. И вы должны стараться понимать людей во всём их разнообразии».

Почти 80% заключённых лагеря составляли граждане Польши и советские военнопленные, содержавшиеся в так называемом «блоке смерти». 18 февраля 1945 г. здесь был замучен генерал-лейтенант Д.М.Карбышев. В феврале 1945 г. около пятисот советских офицеров совершили побег, но почти все они были пойманы полицией и местными жителями и зверски забиты на месте. Спаслись только 11 человек.