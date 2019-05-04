Корабль Dragon летит на МКС

Ракета-носитель Falcon-9 частной космической компании SpaceX вывела на орбиту корабль Dragon с грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции. Старт носителя был осуществлён с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Первоначально запуск планировался на утро пятницы, однако был отменен из-за проблем с электрооборудованием на плавучей платформе в Атлантическом океане, которая используется для управляемой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon-9, с целью её дальнейшего восстановления и повторного использования.