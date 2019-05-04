Люксембург простился с великим герцогом Жаном

В Люксембурге в соборе Нотр-Дам прошла церемония прощания с великим герцогом Жаном (Иоанном). Бывший глава государства, вступивший на престол в 1964 г. и отрёкшийся в 2000 г., великий герцог Жан скончался 23 апреля в возрасте 98 лет.

Старший сын великой герцогини Шарлотты Люксембургской, он был первым правителем Люксембурга из династии Пармских Бурбонов. Жан родился 5 января 1921 в резиденции люксембургских монархов, замке Берг. Титул наследника престола он получил в 1939 г. В 1940-м гг. он бежал из страны перед наступающей немецкой армией, а в ноябре 1942 года, находясь в Канаде, вступил в британскую армию. В 1944 году Жан участвовал в Нормандской операции.

Жан встал во главе государства 12 ноября 1964 года после отречения от престола своей матери. 7 октября 2000 года он в свою очередь отрёкся от престола в пользу своего сына Анри (Генриха), нынешнего правящего монарха Люксембурга.

Жан скончался 23 апреля в возрасте 98 лет от лёгочной инфекции. К моменту своей смерти он был старейшим монархом Европы.

Церемония прощания с великим герцогом Жаном проходила в присутствии представителей европейских монархических семей и правительств ряда зарубежных стран. Бельгийский королевский двор был представлен значительной делегацией во главе с королем Филиппом и королевой Матильдой. Между монархическими семьями Люксембурга и Бельгии существуют родственные связи. Жан был женат на Жозефине Шарлотте Бельгийской, сестре короля бельгийцев Альберта II. Она скончалась в 2005 г.

Попрощаться с великим герцогом Жаном прибыл председатель Европейской комиссии, бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.