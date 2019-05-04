Император Нарухито выступил перед народом

Император Японии Нарухито, вступивший на престол 1 мая, впервые вступил перед народом. Вместе с ним на балкон вышли его супруга императрица Масако и другие члены императорской семьи, включая младшего брата императора наследного принца Акисино, его супругу Кико и их 12-летнего сына Хисахито.

«Я молюсь, чтобы вы были здоровы и счастливы, – заявил император. – Я также молюсь, чтобы наша страна вместе с другими странами продолжала стремиться к миру и смогла достичь еще большего процветания».

Поприветствовать нового императора к дворцу в центре Токио пришли более 140 тысяч верноподданных японцев. Многие из них провели в очереди порядка двух часов, чтобы попасть на площадку перед пуленепробиваемым балконом.

«Я слышала как бьётся моё сердце, слушая, как говорит сам император, – делится своими впечатлениями Хиройо Като. – Видеть и слышать императора в такой исторический момент это незабываемо».

У императорской четы есть ребенок – дочь Айко, родившаяся 1 декабря 2001 года.