Вебер и Курц рассказали, что нужно ЕС

Австрийская народная партия начала свою европейскую кампанию. На митинге в Вене присутствовал и Манфред Вебер, кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии.

Манфред Вебер, кандидат на пост главы ЕК от Европейской народной партии: "Я хочу стать президентом Европейской комиссии с одной ясной целью, а именно - защитить эту Европу от националистов и обеспечить Европе хорошее, успешное будущее".

Канцлер Австрии и лидер Австрийской Народной партии Себастьян Курц поддержал Вебера, но при этом подчеркнул, что ЕС необходимы глубокие реформы.

Себастьян Курц, канцлер Австрии, лидер Австрийской Народной Партии: "Мы должны лучше противостоять кризисам. Нам нужно менять отношения с европейскими странами, чтобы гарантировать, что Европейский Союз получит современный, устойчивый договор, который позволит нам быть готовыми (к кризисам) в случае необходимости".

Европейские выборы пройдут 23-26 мая. Согласно прогнозам на выборах Европарламент будет лидировать Европейская народная партия .