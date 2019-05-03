Провал консерваторов и лейбористов

В Англии и Северной Ирландии проходят местные выборы, по итогам которых, как ожидается, понесут существенные потери две крупнейшие политические силы Соединённого Королевства – правящие консерваторы и оппозиционные лейбористы.

По информации телеканала Sky News, консерваторы теряют контроль над 18 местными советами в Англии, получив на 380 муниципальных мандатов меньше, чем на предыдущих выборах 2015 года. Лейбористская партия теряет контроль над 3 местными советами, потеряв 81 мандат, упустив таким образом шанс усилиться за счёт падения популярности консерваторов.

«Через пару недель произойдут европейские выборы и к этому моменту во многих округах может произойти полный разгром этих двух партий, но в особенности консерваторов, – считает бывший советник Терезы Мэй Том Суорбрик. – Так как в этих выборах "Партия брексита" участия не принимает, людям недовольным двумя главными партиями остаётся проголосовать только за другие небольшие партии, многие из которых выступают за Евросоюз».

Одним из победителей местных выборов может быть партия «Либеральные демократы», получающая 300 дополнительных мандатов. Это лучший результат этой партии за последние 15 лет. Свои позиции укрепили также «Зелёные» и беспартийные кандидаты. Голосование 3 мая – первое после неудачных попыток правительства начать процедуру «брексита».

Тайг Энрайт, Euronews: «Пока рано гворить, как скажется сегодняшнее голосование на европейских выборах, которые пройдут в этом месяце , и на парламентских выборах, которые могут произойти в любой момент. Голосование прошло только в регионах Англии и в Северной Ирландии. Избиратели Шотландии, Уэльса и Лондона в нём не участвовали. Также как и новые политические силы, такие как "Партия брексита" Найджела Фаража и пробрюссельская партия "Измени Соединённое Королевство". Лейбористы и консерваторы получили ясный сигнал, что они теряют доверие избирателей. Кроме того, электорат обеих партий расколот на сторонников и противников "брексита"».