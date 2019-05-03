За труд без вреда. Растраты в Венгрии. Ответы Виолеты

Программу «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

Охрана здоровья трудящихся

“На этой неделе, как и каждый год, рабочие по всей Европе отмечали Международный день труда.

Для профсоюзов это возможность высказывать претензиии и бороться за свои права. Вы можете подумать, что в Европе XXI века особенно не за что бороться.

Неправильно! Как насчет безопасных условий работы?

Исчезновения фондов ЕС в Венгрии

Одна из хороших сторон Европы - то, что её властные институты работают на благо всех. Никто нельзя бросать на произвол судьбы.

И все же иногда, как считают эксперты по коррупции, фонды ЕС исчезают или просто расхищаются.

От от банановой республики нас отличает то, что могут проводиться расследования, а информированные люди могут высказываться.

Но когда речь идет о коррупции, не все страны находятся на одном уровне. Наш вопрос: на какой уровень вы ставите Венгрию?

Беседа с ведущим кандидатом от левых

Приближаются европейские выборы, и кандидаты наращивают свои кампании.

Euronews приглашает в студии основных претендентов на пост президента Еврокомиссии, чтобы они отвечали на ваши вопросы.

На этой неделе настал черёд Виолеты Томич из Словении, кандидата от европейских левых”.