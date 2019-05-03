9 мигрантов утонули у берегов Турции

Девять человек, в том числе пятеро детей, погибли в пятницу у северо-западного побережья Турции.

Об этом на своем сайте сообщило местное Управления береговой охраны.

В спасательной операции задействованы четыре катера и два вертолета.

Всего в лодке находились 17 мигрантов, пятерых удалось спасти, ведётся поиск ещё троих человек. Как сообщают местные СМИ, одного из пропавших подозревают в причастности к незаконной перевозке мигрантов.

С 2015 года Турция стала одним из основных пунктом переправки нелегалов из Африки и Ближнего Востока к берегам Евросоюза.

Многие из них бегут от военных конфликтов, другие таким образом рассчитывают на лучшую жизнь.